17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Все вокруг — торт»: в соцсетях шутят над необычными десертами турчанки
Десерты кондитера из Турции выглядят гиперреалистично
Несмотря на то, что торты в виде людей, животных и окружающих нас предметов уже давно не новы, десерты турчанки Тубы Гекил поставили пользователей соцсетей в тупик.
Кондитер создает такие лакомства, которые похожи на что угодно, кроме самих себя. Фрукты, овощи, туалетная бумага, моющие средства, бытовая техника, обувь, бюсты знаменитостей и многое другое в разрезе оказывается вкуснейшими тортиками с самыми разными начинками.
Гекил занимается подобной выпечкой уже несколько лет и обладает множеством международных профессиональных наград, но в середине июля о ней активно заговорили в соцсетях.
В Twitter появилась видеоподборка с самыми необычными тортами Гекил. Пользователей настолько впечатлило увиденное, что в комментариях они принялись шутить на тему того, что любой предмет или человек в мире может на самом деле оказаться всего лишь тортом.
Екатерина Гура