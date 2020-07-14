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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Все вокруг — торт»: в соцсетях шутят над необычными десертами турчанки

Десерты кондитера из Турции выглядят гиперреалистично

Несмотря на то, что торты в виде людей, животных и окружающих нас предметов уже давно не новы, десерты турчанки Тубы Гекил поставили пользователей соцсетей в тупик.

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Кондитер создает такие лакомства, которые похожи на что угодно, кроме самих себя. Фрукты, овощи, туалетная бумага, моющие средства, бытовая техника, обувь, бюсты знаменитостей и многое другое в разрезе оказывается вкуснейшими тортиками с самыми разными начинками.

Реалистичные торты Тубы Гекил
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Гекил занимается подобной выпечкой уже несколько лет и обладает множеством международных профессиональных наград, но в середине июля о ней активно заговорили в соцсетях.

В Twitter появилась видеоподборка с самыми необычными тортами Гекил. Пользователей настолько впечатлило увиденное, что в комментариях они принялись шутить на тему того, что любой предмет или человек в мире может на самом деле оказаться всего лишь тортом.

- Подожди, это все торт! - Всегда так и было.
Мне нужен совет, у меня так не работает
Я делаю их уже много лет

Екатерина Гура

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