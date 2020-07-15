Пользователи Сети ищут трехметровую змею, которая спряталась в шине

У 46-летней жительницы Таиланда по имени Харитат пропала кошка. Женщина заподозрила, что животное стало добычей питона, ведь подобные случаи в Анг Тонге, где она живет, нередки, сообщает The Sun.
Тайка обратилась за помощью к спасателям, и на место прибыл хладнокровный 28-летний пожарный Джирават Яламамай. Он осмотрел дом и сад женщины и действительно обнаружил змею. Трехметровая хищница спряталась в автомобильной шине так ловко, что заметить ее мог только профессионал.
Фотографии удивительного камуфляжа питона породили в соцсетях настоящий челлендж. Пользователи пытаются разглядеть змею и многие из них признают свое поражение.
По словам пожарного, из-за сильных ливней, обрушившихся на страну, змеи часто ищут укрытие в зданиях.