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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети ищут трехметровую змею, которая спряталась в шине

Заметить ее непросто.

У 46-летней жительницы Таиланда по имени Харитат пропала кошка. Женщина заподозрила, что животное стало добычей питона, ведь подобные случаи в Анг Тонге, где она живет, нередки, сообщает The Sun.

Тайка обратилась за помощью к спасателям, и на место прибыл хладнокровный 28-летний пожарный Джирават Яламамай. Он осмотрел дом и сад женщины и действительно обнаружил змею. Трехметровая хищница спряталась в автомобильной шине так ловко, что заметить ее мог только профессионал.

Фотографии удивительного камуфляжа питона породили в соцсетях настоящий челлендж. Пользователи пытаются разглядеть змею и многие из них признают свое поражение.

По словам пожарного, из-за сильных ливней, обрушившихся на страну, змеи часто ищут укрытие в зданиях.

Анна Лысенко

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