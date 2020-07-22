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День в истории: 22 июля
Первое русское кругосветное плавание, скандальная комета, революция в индустрии компьютерных игр и другие события, произошедшие в этот день.
22 июля 1808 года завершилось первое русское кругосветное путешествие. Шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, а через 16 дней в родную гавань вернулся и второй корабль кругосветной экспедиции — шлюп «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна. «Нева» впервые в истории мирового мореплавания за 142 дня совершила безостановочный переход из Южного Китая в Англию.
Поход стал важной вехой в истории России, в развитии её флота, и внес значительный вклад в изучение мирового океана, многие отрасли естественных и гуманитарных наук.
В ночь на 22 июля 1941 года силами нацистской Германии начались бомбардировки Москвы — серия авианалетов на столицу СССР. В воздушной атаке участвовали более двухсот самолетов. Налет продолжался в течение пяти часов, противник сбросил сто тонн фугасных и сорок пять тысяч зажигательных бомб. Истребители сбили двенадцать бомбардировщиков противника, огнем зениток были уничтожены еще десять немецких самолетов.
Во время бомбежек в городе широко применялась маскировка. На улицах и скверах Москвы рисовали деревья и крыши. Золотые купола кремлевских соборов были закрашены в камуфляжные тона, а красные звезды на башнях Кремля были закрыты брезентом. Целые здания закрывались камуфляжными сетками. На стенах Кремля появились контрастные полосы, придавая им вид обычных жилых домов.
Интенсивные бомбёжки Москвы закончились к лету 1942 года, а последняя бомба упала на город в июне 1943 года. Во время налётов на Москву погибло более двух тысяч человек, число раненых было примерно в три раза большим; было повреждено или разрушено 5584 жилых здания, 90 госпиталей, 253 школы и 19 театров и дворцов культуры.
22 июля 1995 года американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету, впоследствии названную их именами. В 1997 году комета стала видна невооружённым глазом, и стала самой «наблюдаемой» кометой XX века, одной из ярчайших за несколько последних десятилетий. Была видима невооружённым глазом рекордный срок — 18 месяцев, в два раза больше предыдущего рекорда, установленного Большой кометой 1811 года.
22 июля 1996 года вышла компьютерная игра Quake — игра, совершившая прорыв в 3D технологиях. В Quake использовались текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем самым реализуя полностью трёхмерный мир, вместо двумерной карты с информацией о высоте (как было в Doom). Большую часть движка Quake написал Джон Кармак. Игра также известна своим саундтреком, который написал Трент Резнор из Nine Inch Nails.
С появлением первого Quake зародилось понятие «киберспорт», возникло обширное сообщество, стали проводиться крупные чемпионаты. Quake стал родоначальником одной из самых успешных игровых серий: в сумме было продано более 4 миллионов копий Quake, Quake II и Quake III: Arena. В конце 2005 года вышло продолжение серии — Quake 4, являющееся сюжетным продолжением Quake 2.
22 июля 2011 года в Норвегии произошёл двойной теракт, унёсший жизни 77 человек. Этот теракт стал крупнейшим в истории страны и одним из самых массовых убийств,
Первый теракт был осуществлен Андерсом Брейвиком в середине рабочего дня в правительственном квартале Осло. Одетый в форму полицейского, он припарковал арендованный микроавтобус Volkswagen, в котором находилась радиоуправляемая бомба. В результате взрыва, мощность которого составила до 700 кг в тротиловом эквиваленте, погибли восемь человек, десятки получили ранения.
После этого Брейвик, вооруженный карабином и пистолетом, отправился на остров Утёйа, где в это время проходил традиционный молодежный слет правящей Рабочей партии. Прибыв в лагерь, где на тот момент присутствовали примерно 700 человек, Брейвик открыл стрельбу, убив 69 юношей и девушек, после чего без сопротивления сдался полиции. Впоследствии он сознался в убийствах, но отказался признать их преступлением. Андерс Бейвик был приговорен к максимальной в Норвегии мере наказания — 21 году заключения.
22 июля 1966 года родился Иван Охлобыстин — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Среди его наиболее известных актерских работ — «Даун Хаус», «ДМБ», сериал «Интерны».
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