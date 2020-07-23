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00:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 июля

Продажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события, которые произошли 23 июля в разные годы.

Ford Model A

23 июля 1903 года был продан первый автомобиль компании Ford. «Модель А» была собрана в арендованной мастерской конных экипажей в Детройте месяцем ранее. Базовая цена модели составляла $850 (около $24,8 тыс. на современные деньги). В то время производство выглядело так: бригады, состоявшие из двух-трех рабочих, под непосредственным руководством Генри Форда собирали автомобили из запчастей, которые изготавливались на заказ другими предприятиями. В 2012 году правнук основателя компании Билл Форд приобрел автомобиль Ford A 1903 года выпуска за $264 тыс. Так первый автомобиль Форда вернулся в компанию.

Всемирный день китов и дельфинов

Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет коммерческой добычи китов. После введения этого ограничения охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены во всем мире.

Источник: NASA

Kepler-452 b

5 лет назад астрономы с помощью телескопа «Кеплер» обнаружили планету, на поверхности которой может быть жидкая вода. Kepler-452b вращается вокруг звезды, относящейся к тому же классу, что и Солнце, но на 4% массивнее и на 10% ярче. Планета облетает вокруг нее за 385 дней, так что ее «год» дольше земного лишь на 5%. Kepler-452b — первая планета земного типа, которая находится в «обитаемой зоне» звезды, похожей на наше Солнце.

Гарри Поттеру 31

Сегодня день рождения празднует британский актер театра и кино Дэниел Рэдклифф. Карьера Дэниела началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего он известен как исполнитель роли Гарри Поттера в одноимённых фильмах, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. Снимался также в фильмах «Записки юного врача», «Убей своих любимых», «Женщина в чёрном», «Рога» и других. В 2009 году Дэниэл был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия.

По информации ИД «Коммерсант», Ford Motor Company, «Русской службы Би-би-си», N+1, Кино Mail.ru и открытых источников

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