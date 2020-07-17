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20:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Звезды оценили поступок 6-летнего мальчика, спасшего сестру от собаки

Крис Эванс записал эмоциональное обращение к маленькому герою.

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В середине июля мировые СМИ облетела новость о храбром 6-летнем Бриджере Уокере из американского штата Вайоминг, который защитил младшую сестру от агрессивной собаки.

Бриджер увидел, как на девочку собирается напасть овчарка и встал между ними. Собака вцепилась в щеку старшего брата, однако он смог вырваться, взять сестру за руку и отвести ее в безопасное место. После этого Бриджер перенес двухчасовую операцию, в ходе которой наложили 90 швов.

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На вопрос, почему он поступил именно так, маленький герой ответил: «Я подумал, что если кто-то из нас и должен умереть, то это буду я», пишет CNN. Историю в соцсетях рассказала тетя Бриджера Николь. В публикации она отметила актеров, играющих супергероев в фильмах Marvel, так как мальчик является их большим поклонником.

Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америки, записал видеообращение к Бриджеру, в котором назвал его настоящим супергероем. Эванс отметил его храбрость и самоотверженность и сказал, что сестре и родителям очень повезло иметь такого парня рядом. Эванс также добавил, что Бриджер определенно заслуживает легендарный щит Капитана Америки, а потому он отправит его в ближайшее время.

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Поступок мальчика оценили и другие звезды. Среди них — Марк Руффало, Том Холланд, Хью Джекман, Закари Ливай, Энн Хэтэуэй и другие.

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