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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пекарь создала торты с «маскировкой» (фото)

Невероятное мастерство.

Американка Натали Сайдсерф, которая работает пекарем в Остине, штат Техас, освоила в своем деле необычное искусство «маскировки».

В отличие от турчанки Тубы Гекил, которая создает десерты в виде тапочек, кроссовок и бюстов известных личностей, Натали маскирует свои торты и пирожные под аппетитные вещи — фрукты, овощи, бургеры, стейки и даже соленые огурцы.

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Гиперреалистичная иллюзия длится ровно до того момента, пока девушка не разрезает блюдо.

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Анна Лысенко

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