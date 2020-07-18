12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пекарь создала торты с «маскировкой» (фото)
Невероятное мастерство.
Американка Натали Сайдсерф, которая работает пекарем в Остине, штат Техас, освоила в своем деле необычное искусство «маскировки».
В отличие от турчанки Тубы Гекил, которая создает десерты в виде тапочек, кроссовок и бюстов известных личностей, Натали маскирует свои торты и пирожные под аппетитные вещи — фрукты, овощи, бургеры, стейки и даже соленые огурцы.
Гиперреалистичная иллюзия длится ровно до того момента, пока девушка не разрезает блюдо.
Анна Лысенко