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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Левихинский рудник с кислотными реками показали с воздуха

Невероятно красиво и не менее опасно.

Любитель путешествий Сергей Замкадный опубликовал свежие фото и видео известного своими «марсианскими» пейзажами заброшенного медноколчеданного рудника в поселке Левиха в Свердловской области.

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По запасам медных руд Левихинский рудник являлся наиболее крупным в Кировградском регионе. Он был закрыт в 2004 году. Сейчас из рудника «вытекает вода, которая отравляет и убивает всё, до чего доберется», пишет путешественник.

«И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет!» — отмечает Замкадный на своей странице в соцсети.

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Замкадный отметил, что пока одни экологические катастрофы вызывают в России резонанс, как, например, случившаяся под Норильском, другие остаются незамеченными.

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После резонансных фото и видео Замкадного несколько российских телеканалов подготовили на эту тему сюжеты. Видео россиянина опубликовало также CNN.

Правительство Свердловской области заявило, что «излив шахтных вод не влияет на водоснабжение свердловчан». Вскоре региональные власти сообщили, что «уже в этом году здесь начнутся работы по оценке гидрогеоэкологического состояния компонентов окружающей среды в районе отработанного Левихинского рудника».

Анна Лысенко

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