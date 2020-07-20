Обнаружен гигантский «морской таракан»

В Зондском проливе возле острова Ява обнаружено неизвестное ранее гигантское ракообразное с семью парами ног, напоминающее одновременно мокрицу и мадагаскарского таракана.
Об открытии сообщили исследователи из Индонезийского института наук (LIPI) в журнале ZooKeys. Животное принадлежит к роду гигантский изопод (лат. Bathynomus) и получило официальное название Bathynomus raksasa.
Самцы этих великанов достигают больше 36 см в длину, а самки — около 30. Это вторые по величине изоподы после Bathynomus giganteus.
«Морские тараканы» обитают на большой глубине — ученые собрали образцы на глубине от 957 до 1259 метров. Гигантские изоподы известны как падальщики. Они питаются мертвыми морскими существами на морском дне. Однако медленно плывущая рыба тоже может стать для них добычей.
По словам ученых, найденное животное — важное научное достижение. Это впечатляющий вид с точки зрения размера и экосистемы, в которой он был обнаружен.