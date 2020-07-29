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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 29 июля

Открытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы.

Триумфальная арка

29 июля 1836 года в Париже на площади Звезды торжественно открылась Триумфальная арка. Монумент был возведен архитектором Жаном Шальгреном по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его «Великой армии». Триумфальная арка, выполненная в античном стиле, имеет внушительные размеры: высота — 49,51 м, ширина — 44,82 м, высота свода — 29,19 м. Арка украшена барельефами, на которых изображены сцены революции и империи. Внутри арки находится небольшой музей, посвящённый истории её строительства и проходившим под ней церемониям.

15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. Позднее торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами Триумфальной арки удостоились после своей кончины видные политические и культурные деятели Франции.

«Властелин колец»

29 июля 1954 года в Англии была опубликована первая часть трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». «Властелин колец» был написан как единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части — «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». В виде трилогии он публикуется и по сей день, хотя часто в едином томе.

«Властелин колец» — одно из самых известных произведений жанра фэнтези, одна из самых известных и популярных книг XX века. Она оказала огромное влияние на литературу в жанре фэнтези, на настольные и компьютерные игры, на кинематограф и вообще на мировую культуру. Именно под влиянием работ профессора Толкина появилось ролевое движение. Большим успехом пользовалась и экранизация книги, созданная режиссёром Питером Джексоном.

Источник: NASA

Создание НАСА

29 июля 1958 года Президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). НАСА было создано в рамках «космической гонки» после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

Ведомство подчиняется непосредственно президенту и осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и астронавтики.

Группа «Альфа»

29 июля 1974 года распоряжением руководителя КГБ СССР Юрия Андропова была основана группа специального назначения «Альфа». Решение создать группу было принято после событий на Олимпиаде в Мюнхене — тогда, в 1972 году, группа палестинских террористов захватила группу израильских спортсменов.

В «Альфу» набирали лучших сотрудников КГБ, оно также было самым засекреченным подразделением спецслужб. В первом составе Альфы было всего 30 человек.

Одна из первых операций группы «А» — штурм дворца Амина в Кабуле в декабре 1979-го, которая предшествовала началу участия советских войск в афганской войне 1979—1989 гг.

Источник: AP 2020

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер

29 июля 1981 года Лондоне состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века». За прямым эфиром на экранах телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 750 миллионов человек. После свадьбы молодожёны направились в Букингемский дворец, где прошёл свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником.

Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный развод.

Игорь Крутой

29 июля 1954 года родился Игорь Крутой, советский и российский композитор, народный артист России. Владелец продюсерской фирмы «АРС» (продюсирование таких проектов как «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя почта»), независимого агентства авторских прав (НААП), телеканала Муз-ТВ (25%), радиостанций «Love Радио», «Радио Дача» и «Такси FM», музыкальный продюсер «Фабрики звёзд» — 4.

Песни Игоря Крутого исполняли практически все звезды российской эстрады и не только — от Анжелики Варум до Александра Бона, от Лары Фабиан до Муслима Магомаева.

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