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День в истории: 29 июля
Открытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы.
29 июля 1836 года в Париже на площади Звезды торжественно открылась Триумфальная арка. Монумент был возведен архитектором Жаном Шальгреном по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его «Великой армии». Триумфальная арка, выполненная в античном стиле, имеет внушительные размеры: высота — 49,51 м, ширина — 44,82 м, высота свода — 29,19 м. Арка украшена барельефами, на которых изображены сцены революции и империи. Внутри арки находится небольшой музей, посвящённый истории её строительства и проходившим под ней церемониям.
15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. Позднее торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами Триумфальной арки удостоились после своей кончины видные политические и культурные деятели Франции.
29 июля 1954 года в Англии была опубликована первая часть трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». «Властелин колец» был написан как единая книга, но
«Властелин колец» — одно из самых известных произведений жанра фэнтези, одна из самых известных и популярных книг XX века. Она оказала огромное влияние на литературу в жанре фэнтези, на настольные и компьютерные игры, на кинематограф и вообще на мировую культуру. Именно под влиянием работ профессора Толкина появилось ролевое движение. Большим успехом пользовалась и экранизация книги, созданная режиссёром Питером Джексоном.
29 июля 1958 года Президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). НАСА было создано в рамках «космической гонки» после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.
Ведомство подчиняется непосредственно президенту и осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и
29 июля 1974 года распоряжением руководителя КГБ СССР Юрия Андропова была основана группа специального назначения «Альфа». Решение создать группу было принято после событий на Олимпиаде в Мюнхене — тогда, в 1972 году, группа палестинских террористов захватила группу израильских спортсменов.
В «Альфу» набирали лучших сотрудников КГБ, оно также было самым засекреченным подразделением спецслужб. В первом составе Альфы было всего 30 человек.
Одна из первых операций группы «А» — штурм дворца Амина в Кабуле в декабре 1979-го, которая предшествовала началу участия советских войск в афганской войне 1979—1989 гг.
29 июля 1981 года Лондоне состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века». За прямым эфиром на экранах телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 750 миллионов человек. После свадьбы молодожёны направились в Букингемский дворец, где прошёл свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником.
Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный развод.
29 июля 1954 года родился Игорь Крутой, советский и российский композитор, народный артист России. Владелец продюсерской фирмы «АРС» (продюсирование таких проектов как «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя почта»), независимого агентства авторских прав (НААП), телеканала
Песни Игоря Крутого исполняли практически все звезды российской эстрады и не только — от Анжелики Варум до Александра Бона, от Лары Фабиан до Муслима Магомаева.