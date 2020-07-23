Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 июляПродажа первого автомобиля компании Ford, Всемирный день китов и дельфинов, открытие похожей на Землю планеты и другие события
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
16Как выглядят самые смешные снимки животных
13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эксперты рассказали, как носить маску, чтобы не потели очки

У защитных масок есть один неприятный эффект: от их ношения потеют очки. Эксперты Крейг Локвуд и Зои Джордан из Университета Аделаиды поделились для издания The Conversation несколькими лайфхаками, как избежать этого неудобства.

Источник: РИА "Новости"

Мыло и вода

Вымойте стекла очков с мылом, а затем насухо вытрите их микрофиброй. Лучше всего подействует мыло с содержанием глицерина.

Пена для бритья

Читайте также
Названы самые эффективные медицинские маски

Нанесите немного пены на линзы и хорошо разотрите, пока от средства не останется и следа. Эффект будет такой же, как от мыла.

Спрей против запотевания

Это средство хорошо известно, оно продается в магазинах оптики, но и стоит дороже, чем простое мыло.

Закройте зазор

Хирургические маски обычно продаются со вставленными стяжками для переносицы. Не забывайте их плотно пригибать к носу, чтобы не оставалось зазоров между маской и лицом. Если вы шьете домашние маски, такую стяжку можно вставить самому. Найти ее не составит труда. Часто такими стяжками закручивают пакеты с нарезным хлебом.

Используйте пластырь

Медики наловчились использовать вместо стяжек самоклеющуюся ленту из аптек или обычный пластырь. Это надежнее. А если спрятать ленту под маской — то и незаметно.

Влажная ткань

Поместите под верхний край маски влажную ткань. Она защитит очки от вашего дыхания.

Экстремальный вариант

Департамент здравоохранения австралийского штата Виктория утверждает, что лучше всего фиксирует маску на лице нейлоновый чулок, кусок которого нужно отрезать и надеть поверх нее. Но вряд ли кто-то решится ходить в таком виде по улице.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки коронавирусом заразились 5848 человек
Что означает отправка Китаем миссии на Марс
В Полтаве мужчина с гранатой захватил заложника
Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
Выбраны лучшие фото, сделанные на iPhone
Создатель вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление в РФ
Трамп посоветовал Байдену проверить интеллект, сравнив с Путиным
Здоровье
Витамин Е: чем полезен и кому нужен? Для чего нужен витамин Е и кому стоит принимать его лекарственную форму?
Hi-Tech
Большой экран и 128 ГБ памяти. iPhone XR подешевел почти на треть Самая низкая цена
Авто
Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero Это должно случиться уже в 2021 году
Кино
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова Президент кинофестиваля в Нижнем Новгороде организовал вечеринку для гостей «Горького fest»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Актриса Александра Ребенок ждет второго ребенка Звезда поделилась радостной новостью (фото)
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь