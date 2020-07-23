Эксперты рассказали, как носить маску, чтобы не потели очки

Вымойте стекла очков с мылом, а затем насухо вытрите их микрофиброй. Лучше всего подействует мыло с содержанием глицерина.
Нанесите немного пены на линзы и хорошо разотрите, пока от средства не останется и следа. Эффект будет такой же, как от мыла.
Это средство хорошо известно, оно продается в магазинах оптики, но и стоит дороже, чем простое мыло.
Хирургические маски обычно продаются со вставленными стяжками для переносицы. Не забывайте их плотно пригибать к носу, чтобы не оставалось зазоров между маской и лицом. Если вы шьете домашние маски, такую стяжку можно вставить самому. Найти ее не составит труда. Часто такими стяжками закручивают пакеты с нарезным хлебом.
Медики наловчились использовать вместо стяжек самоклеющуюся ленту из аптек или обычный пластырь. Это надежнее. А если спрятать ленту под маской — то и незаметно.
Поместите под верхний край маски влажную ткань. Она защитит очки от вашего дыхания.
Департамент здравоохранения австралийского штата Виктория утверждает, что лучше всего фиксирует маску на лице нейлоновый чулок, кусок которого нужно отрезать и надеть поверх нее. Но вряд ли кто-то решится ходить в таком виде по улице.