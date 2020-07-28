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День в истории: 28 июля
Первый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня.
28 июля 1851 года произошло полное солнечное затмение на западном побережье Канады. В тот день была сделана первая фотография полного солнечного затмения в истории человечества. Она была получена с использованием технологии дагеротипии в Кенигсбергской обсерватории. Ее автором стал Берковский — местный дагеротипист и наблюдатель в Королевской обсерватории.
Вильям Гершель, служивший в Индии в 1853—1878 годах, был первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска.
Первый официальный волейбольный матч в Советском Союзе состоялся 28 июля 1923 года. В Москве на Мясницкой улице сразились команды творческих учебных заведений — Государственного техникума киноискусства и Высших
Международный молодежный фестиваль открылся в Москве 28 июля 1957 года. Фестиваль продлился две недели и стал не только очень значимым событием для советских юношей и девушек, но и самым массовым за свою историю. Гостями фестиваля были 34000 человек из 131 страны мира, а лозунгом — фраза «За мир и дружбу».
Советский поэт, актер и бард Владимир Высоцкий умер во время проходивших в Москве XX летних Олимпийских игр.
28 июля 1980 года в здании Театра на Таганке прошла гражданская панихида, церемония прощания и похороны на Ваганьковском кладбище.
Инна Макарова — советская актриса, запомнившаяся зрителям по ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек» и многих других. Она родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Томского округа Сибирского края в семье работников новосибирского радиокомитета. В 1943 году Макарова поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, где впоследствии познакомилась с будущим мужем Сергеем Бондарчуком.