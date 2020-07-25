11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии нашли ярко-желтую черепаху (видео)
Такие животные встречаются очень редко.
Около города Баласор на востоке Индии местный фермер случайно заметил в лесу
Такой необычный цвет — не особенность вида. Животное на видео — обычная индийская лопастная черепаха, которая встречается также в Пакистане, Непале, Мьянме, Бангладеш и на
В итоге черепаху поймали служащие из местного управления лесного хозяйства. «Действительно, это очень редкий случай. Я никогда не видел такой черепахи в своей жизни», — рассказал один из них в комментарии индийскому телевидению.
Анна Лысенко