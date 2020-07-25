WILL SOMEBODY PLEASE STOP THE RUBBER DUCKS https://t.co/xPbHZfDyZX— Metro (@MetroUK) July 24, 2020
14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионера из Великобритании засыпали резиновыми утками
Шутника пока не удалось вывести на чистую воду.
76-летний Питер Джексон из английской деревни Ушо Мур получил десятки резиновых уток из
Когда пенсионер получил первую утку несколько недель назад, то подумал, что в магазине просто ошиблись адресом. Но на следующий день ему доставили еще одну утку, а затем еще.
Пару раз вместо утки британцу приносили кость для собаки и печенье. Этим сюрпризам он нашел применение, так как у него действительно есть питомец. А вот что делать с утками, Джексон не знает. «У меня даже ванны нет, я пользуюсь душевой кабиной», — говорит он.
Поняв, что это
Анна Лысенко