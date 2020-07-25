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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионера из Великобритании засыпали резиновыми утками

Шутника пока не удалось вывести на чистую воду.

76-летний Питер Джексон из английской деревни Ушо Мур получил десятки резиновых уток из интернет-магазина, хотя не заказывал ни одной, пишет The Northern Echo.

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Когда пенсионер получил первую утку несколько недель назад, то подумал, что в магазине просто ошиблись адресом. Но на следующий день ему доставили еще одну утку, а затем еще.

Пару раз вместо утки британцу приносили кость для собаки и печенье. Этим сюрпризам он нашел применение, так как у него действительно есть питомец. А вот что делать с утками, Джексон не знает. «У меня даже ванны нет, я пользуюсь душевой кабиной», — говорит он.

Поняв, что это какой-то розыгрыш, Джексон опросил всех своих родственников, соседей и друзей, но так и не смог вывести шутника на чистую воду. В магазине пенсионеру тоже не помогли. Когда внук Джексона обратился за помощью в сервисную службу, ему отказались помочь, сославшись на конфиденциальность клиентов. Подсказали только, что уток заказывали с двух разных аккаунтов.

Анна Лысенко

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