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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Финнов «уличили» в любви к ядовитым грибам (фото, видео)

Это местный деликатес.

Строчок обыкновенный хорошо известен во всей Северной Европе. В России этот гриб одни источники называют условно съедобным, а другие — ядовитым. В то же время в Финляндии он бьет рекорды популярности и считается изысканным деликатесом, сообщает Great Big Story.

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По словам финских гурманов, похожий на человеческий мозг опасный гриб обладает изысканным вкусом и напоминает мясо краба. В 2012 году финское Агентство по продовольствию включило его в список рекомендуемых съедобных грибов, и с тех пор строчок обыкновенный появился на прилавках рынков и супермаркетов.

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В Финляндии эти грибы проще найти в уже готовом виде, ведь безопаснее, если их приготовят профессионалы. А сырые строчки продают только вместе с детальной инструкцией по приготовлению.

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Грибы вымачивают и варят в большом количестве воды — не меньше 6 литров на килограмм. В процессе варки опасно вдыхать даже пар из кастрюли — он токсичен. При правильной обработке избавиться от токсинов полностью все равно не удается, поэтому употреблять строчки можно только крохотными порциями.

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Эксперты напоминают, что содержащиеся в строчках гиромитрин и радиоактивный цезий негативно воздействуют на печень, вегетативную нервную систему и являются канцерогенами. Симптомы отравления строчками включают рвоту и тошноту, в тяжелых случаях наблюдается кома.

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Анна Лысенко

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