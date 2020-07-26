13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Финнов «уличили» в любви к ядовитым грибам (фото, видео)
Это местный деликатес.
Строчок обыкновенный хорошо известен во всей Северной Европе. В России этот гриб одни источники называют условно съедобным, а другие — ядовитым. В то же время в Финляндии он бьет рекорды популярности и считается изысканным деликатесом, сообщает Great Big Story.
По словам финских гурманов, похожий на человеческий мозг опасный гриб обладает изысканным вкусом и напоминает мясо краба. В 2012 году финское Агентство по продовольствию включило его в список рекомендуемых съедобных грибов, и с тех пор строчок обыкновенный появился на прилавках рынков и супермаркетов.
В Финляндии эти грибы проще найти в уже готовом виде, ведь безопаснее, если их приготовят профессионалы. А сырые строчки продают только вместе с детальной инструкцией по приготовлению.
Грибы вымачивают и варят в большом количестве воды — не меньше 6 литров на килограмм. В процессе варки опасно вдыхать даже пар из кастрюли — он токсичен. При правильной обработке избавиться от токсинов полностью все равно не удается, поэтому употреблять строчки можно только крохотными порциями.
Эксперты напоминают, что содержащиеся в строчках гиромитрин и радиоактивный цезий негативно воздействуют на печень, вегетативную нервную систему и являются канцерогенами. Симптомы отравления строчками включают рвоту и тошноту, в тяжелых случаях наблюдается кома.
Анна Лысенко