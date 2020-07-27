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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянка показала, как выглядят звезды в соцсетях и в реальности

Иногда кажется, что это совсем разные люди.

21-летняя девушка по имени Настя ведет в Instagram интересный аккаунт под названием Beauty False. В нем она собирает фото знаменитостей и популярных блогеров, сравнивая их до и после ретуши.

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Некоторые модели в жизни настолько отличаются от себя на фото в соцсетях, что сложно поверить, что на снимках изображен один и тот же человек.

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Как подчеркивает автор аккаунта, она не стремится опозорить знаменитостей, а лишь хочет показать, что не стоит сравнивать себя с идеальными красотками из Instagram, потому что в жизни они выглядят как самые обычные женщины.

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Екатерина Гура

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