15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянка показала, как выглядят звезды в соцсетях и в реальности
Иногда кажется, что это совсем разные люди.
21-летняя девушка по имени Настя ведет в Instagram интересный аккаунт под названием Beauty False. В нем она собирает фото знаменитостей и популярных блогеров, сравнивая их до и после ретуши.
Некоторые модели в жизни настолько отличаются от себя на фото в соцсетях, что сложно поверить, что на снимках изображен один и тот же человек.
Как подчеркивает автор аккаунта, она не стремится
Екатерина Гура