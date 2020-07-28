15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле обнаружили затерянный 1300-летний монастырь
Во время раскопок найдены фрагменты древней церкви, мозаики и реликварий.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Во время раскопок найдены фрагменты древней церкви, мозаики и реликварий.
Возле деревни
Исследователи считают, что она была частью неизвестного монастыря, сообщает Управление древностей Израиля.
Здание имело размеры 12 на 36 метров и было украшено изысканной мозаикой, фрагменты которой хорошо сохранились. На раскопках был обнаружен и древний реликварий для хранения мощей святых.
Георадар также показал, что рядом с церковью находились многочисленные дополнительные постройки. Это подтверждает версию о существовании монастыря в этом месте.
Анна Лысенко