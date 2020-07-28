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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле обнаружили затерянный 1300-летний монастырь

Во время раскопок найдены фрагменты древней церкви, мозаики и реликварий.

Возле деревни Кфар-Кама на севере Израиля археологи обнаружили руины 1300-летней церкви.

Исследователи считают, что она была частью неизвестного монастыря, сообщает Управление древностей Израиля.

Здание имело размеры 12 на 36 метров и было украшено изысканной мозаикой, фрагменты которой хорошо сохранились. На раскопках был обнаружен и древний реликварий для хранения мощей святых.

Георадар также показал, что рядом с церковью находились многочисленные дополнительные постройки. Это подтверждает версию о существовании монастыря в этом месте.

Анна Лысенко

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