00:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии
Названы претенденты на самую престижную телевизионную награду в мире.
Американская телевизионная академия объявила претендентов на премию «Эмми 2020». Рекордсменом по номинациям на самую престижную теленаграду в этом году стал
В номинации «Лучший драматический сериал» заявлены сразу восемь шоу: помимо «Наследников» и «Озарка», на награду претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Очень странные дела». Лучший комедийный сериал выберут среди проектов «Мертв для меня», «Метод Комински», «Умерь свой энтузиазм», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Удивительная миссис Мэйзел», «Шиттс Крик» и «Реальные упыри».
В категории «Лучший мини-сериал», помимо рекордсмена «Хранителей», посоревнуются «Миссис Америка», «Невероятное», «И повсюду тлеют пожары» и «Неортодоксальная».
В номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» на этот раз посоревнуются Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») и Зендая («Эйфория»). Их конкурентками в этой категории также выступят Оливия Колман («Корона»), Джоди Комер и Сандра О («Убивая Еву»), а также Лора Линни («Озарк»).
За звание лучшего актера теледрамы поборются Стив Карелл («Утреннее шоу»), Билли Портер («Поза»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Джереми Стронг и Брайан Кокс («Наследники»), Стерлинг К. Браун («Это мы»).
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Интересно, что среди номинантов оказался также Брэд Питт, который сыграл инфекциониста Энтони Фаучи в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Актер претендует на награду в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале».
72-я церемония вручения