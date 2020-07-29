16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне в соцсетях дали советы на все случаи жизни
Народная мудрость.
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Народная мудрость.
Журналистка Саша Богино попросила читателей своего твиттера ответить на вопрос «Как жить?», призвав писать любые ответы, какие только придут в голову.
а посоветуйте пожалуйста, как жить, ну вот в принципе что надо делать и чего не надо. пишите в реплаи любые советы, мнения и жизненные уроки. пусть будет рубрика «да, меня спрашивали»— геральт из купчино (@echolalialia) July 27, 2020
В итоге в комментариях очень быстро появилась забавная подборка жизненной мудрости и лайфхаков от россиян — от совета, как быстро расплавить сыр в макаронах, до особенностей переезда в другой город.
если ребёнок не ест молочную кашу, купите радужную посыпку для выпечки — и сыпьте сверху. можно сахар почти не добавлять, чтобы не экономить на посыпке.— leg where antenna should be (@pirograph) July 28, 2020
дороговато, но мама так поболе десятка детей, включая меня, научила есть манку. с несладким творогом тоже иногда канает.
Сделайте так, чтобы у ваших соседей (того места, где вы живете, И не живете, но собственник) были ваши актуальные контакты. А то заливать несколько квартир дорого, когда пилят дверь неприятно, а когда отключают воду всему дому — вас ненавидят— рыба хаоса (@n_she) July 29, 2020
Если тосты пригорели, то их можно потереть об терку и счистить гарь. Открывать банки лучше в сухих резиновых перчатках— принцесса картошечка (@aleksonnaya) July 27, 2020
Чтобы спагетти не впитали весь соус и было не сухо, надо перед тем как сливать пасту, зачерпнуть кружкой немного воды в которой они варятся и добавить в сам соус, помешивая, тогда будет сочно и не сухо!— Anastacity (@Anastacity) July 28, 2020
главное, что я понял к 24 годам — любой важный вопрос в этой вселенной можно разрешить, если посмотреть обучающий видос от индуса на ютьюбе. это безграничный источник знаний— Litavrin (@litavrinm) July 28, 2020
из этого также следует, что если индус не записал видос по твоей проблеме, значит она не является важной.
Вообще офигенная мысль. Делюсь:— Лисец (@lisec_tut) July 27, 2020
- хороший психотерапевт - это реально плюс много к качеству жизни
- собака - это как два хороших психотерапевта
- многое из того, что мы точно знаем, что мы не можем и не умеем, мы вполне себе можем, у нас просто закрепился неприятный опыт
если совсем не умеешь готовить, осваивай тайскую кухню, она изи. в процессе поймешь основные принципы кулинарии и научишься готовить уже что угодно— misfit and weirdo (@_ostatki) July 28, 2020
рецепты живут здесь https://t.co/NmFRyDIkME
Если пролили жидкость на ноут, его СРАЗУ ЖЕ надо обесточить, вытащить аккумулятор, и перевернуть чтоб все вытекло, тут счёт идёт на секунды, которые решат насколько он будет воскрешаем— тревожная масса (@vah_arina) July 28, 2020
И всегда бекапьте важные данные
не ставьте крест на нелюбимых продуктах. О вкусах не спорят, но они капец как меняются! И все это «фу гадость» может через 5 лет превратиться в «отсыпьте побольше»— KitПес (@Shiro_no_Erisu) July 28, 2020
Не надо— Декоративный элемент из коричневого грецкого ореха (@NoOneAmongAll) July 29, 2020
1. Лезть людям в душу, когда они этого не просят.
2. Не лезть людям в душу, когда они просят как раз лезть (только всё ещё осторожно)
3. Осуждать людей за то, чего они не выбирали
Надо
Быть добрыми и позитивными, но до того момента, пока в душу не начинают лезть к тебе
сканы. все доки надо сканить и держать их у себя И у папы/мамы/доверенного лица, чтобы есичо, вам было кого попросить отправить тот или иной документ на почту.— круэл энд анюжал (@Chunsshi) July 28, 2020
Сменить фокус с негатива на хорошее происходящее в жизни. Прям каждый день находить, за что можно благодарить жизнь, что порадовало, что было хорошего. Это базовая тема в психотерапии.— Cherry wine (@Gom_gom_gomn) July 28, 2020
Кажется мелочью, но концентрация на негативе оч сильно отравляет жизнь.