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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне в соцсетях дали советы на все случаи жизни

Народная мудрость.

Источник: Reuters

Журналистка Саша Богино попросила читателей своего твиттера ответить на вопрос «Как жить?», призвав писать любые ответы, какие только придут в голову.

В итоге в комментариях очень быстро появилась забавная подборка жизненной мудрости и лайфхаков от россиян — от совета, как быстро расплавить сыр в макаронах, до особенностей переезда в другой город.

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