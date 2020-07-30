13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
Подведены итоги ежегодного фотоконкурса.
Британская и ирландская ассоциация зоопарков и аквариумов (BIAZA) объявила победителей ежегодного фотоконкурса, проводимого среди работников зоопарков и волонтеров.
В конкурсе участвуют только фото животных, птиц и рыб, обитающих в зоопарках, аквариумах и специализированных заповедниках. В этом году в финал конкурса прошли 12 снимков, среди которых фото дайвера с акулой, портрет гиббона с носом в форме сердца и забавный совенок на весах.
Однако лучшим фото был признан снимок «Мальчик в красном пальто», сделанный сотрудником Честерского зоопарка Робертом Эвереттом. На нем запечатлен маленький мальчик, шагающий рядом с плавающими в аквариуме пингвинами.
Екатерина Гура