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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах

Подведены итоги ежегодного фотоконкурса.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Британская и ирландская ассоциация зоопарков и аквариумов (BIAZA) объявила победителей ежегодного фотоконкурса, проводимого среди работников зоопарков и волонтеров.

В конкурсе участвуют только фото животных, птиц и рыб, обитающих в зоопарках, аквариумах и специализированных заповедниках. В этом году в финал конкурса прошли 12 снимков, среди которых фото дайвера с акулой, портрет гиббона с носом в форме сердца и забавный совенок на весах.

Однако лучшим фото был признан снимок «Мальчик в красном пальто», сделанный сотрудником Честерского зоопарка Робертом Эвереттом. На нем запечатлен маленький мальчик, шагающий рядом с плавающими в аквариуме пингвинами.

Екатерина Гура

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