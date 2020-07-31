18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хитрая выдра спряталась от косатки на лодке у рыбака
И удачно избежала зубов хищницы.
Спасаясь от косатки, предприимчивая выдра забралась на рыбачью лодку местного жителя.
Невероятные кадры были сняты в бухте Халибат на Аляске. Владелец лодки Джон Дорнеллас схватил телефон, чтобы снять косатку, и не сразу понял, что стал свидетелем настоящей охоты.
Выдра, видимо, решила, что человек для нее не так опасен, как единственный хищник среди китообразных, и просидела на лодке
Как только зверек вернулся в море, косатка продолжила погоню. Переживая за выдру, Джон высматривал ее в бухте еще
Анна Лысенко