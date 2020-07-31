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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хитрая выдра спряталась от косатки на лодке у рыбака

И удачно избежала зубов хищницы.

Спасаясь от косатки, предприимчивая выдра забралась на рыбачью лодку местного жителя.

Невероятные кадры были сняты в бухте Халибат на Аляске. Владелец лодки Джон Дорнеллас схватил телефон, чтобы снять косатку, и не сразу понял, что стал свидетелем настоящей охоты.

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Выдра, видимо, решила, что человек для нее не так опасен, как единственный хищник среди китообразных, и просидела на лодке какое-то время.

Как только зверек вернулся в море, косатка продолжила погоню. Переживая за выдру, Джон высматривал ее в бухте еще какое-то время. Вскоре ему удалось заметить ее целой и невредимой. Косатки поблизости уже не было.

Анна Лысенко

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