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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 августа

День краха одной из крупнейших империй европейской истории, «Атака мертвецов», второй в истории человечества полет в космос, «мягкая посадка» марсохода Curiosity и другие памятные события.

Источник: РИА "Новости"

Второй в истории полет в космос

59 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории человечества полет в космос. 6 августа 1961 года в девять часов утра по московскому времени на космическом корабле «Восток-2» он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз — столько космических зорь впервые увидел человек.

Священная Римская империя

214 лет назад в этот день прекратила свое существование Священная Римская империя — государство, основанное в 962 году саксонским королем Оттоном I, захватившим Северную и Среднюю Италии. После объединения под своим протекторатом 16 немецких государств в Рейнский союз, Наполеон Бонапарт вынудил австрийского императора Франца II отказаться от титула германского императора. Таким образом, Священная Римская империя формально перестала существовать.

«Атака мертвецов»

6 августа 1915 года произошел эпизод Первой мировой войны, ныне известный как «атака мертвецов». При обороне крепости Осовец на Восточном фронте после немецкой газовой атаки погибли более 1000 защитников, практически весь гарнизон, включая командование, получил отравления различной степени. Однако, около полусотни выживших русских солдат 13-й роты 226-го Землянского полка в отчаянной контратаке смогли опрокинуть наступавшие германские батальоны и обратили в бегство почти семитысячное немецкое войско.

Первый интернет-сервер

6 августа 1991 года группа инженеров ЦЕРН (Европейского центра ядерных исследований) во главе с британцем Тимом Бернерсом-Ли создала первую компьютерную страницу, оригинальное имя которой, правда, не сохранилось. На страничке содержались общие сведения о World Wide Web, о браузерах и о настройке серверов.

Источник: NASA

Curiosity

6 августа марсоход Curiosity успешно завершил восьмимесячный перелет к Красной планете и совершил посадку. Главные задачи, которые стоят перед Curiosity (Любопытство), — это проведение детальных геологических и геохимических исследований Марса, изучение ее климата и атмосферы, а также поиск веществ органического происхождения и воды. Он продолжает исследования Марса.

По данным «Парламентской газеты», «Вокруг Света», «Известий», «РИА Новости», Hi-Tech Mail.ru.

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