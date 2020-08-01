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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании раскрыли «самое глупое» ограбление банка

Грабитель сам помог себя поймать.

42-летний Дэниел Хили из Манчестера был осужден за попытку ограбить банк. Во время ограбления мужчина допустил столько нелепых ошибок, что фактически сам помог полиции себя поймать, пишет Mirror.

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В банке Хили не стал выкрикивать: «Это ограбление!». Чтобы избежать шума, он написал записку и вручил ее кассиру местного отделения Santander: «Без паники. Положите все купюры в сумку. Сделаете, как я скажу, и никто не пострадает. Не геройствуйте. Мне жаль делать это».

Вместо того, чтобы послушаться грабителя, сотрудник нажал на тревожную кнопку. Услышав сирены, Хили сбежал, забыв сумку на месте преступления. Но полиции не пришлось долго его искать.

Дело в том, что свою записку Хили написал на чеке из магазина. Полицейские проверили камеры наблюдения из продуктового и сразу же обнаружили незадачливого преступника. В дополнение к этому на сумке, которую Хили забыл в банке, оказалось полно его отпечатков.

Полицейские также выяснили, что двумя днями раньше Хили ограбил букмекерскую контору на 285 фунтов стерлингов (27 тысяч рублей).

Мужчину приговорили к 12 месяцам тюрьмы.

Анна Лысенко

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