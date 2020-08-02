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11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 главных фактов о российских ВДВ

2 августа Воздушно-десантные войска России празднуют юбилей — первая часть этого рода вооруженных сил появилась ровно 90 лет назад. К особой дате вспоминаем главные факты о российских десантниках.

Источник: РИА "Новости"

1. Первая советская воздушно-десантная часть — авиамотодесантный отряд — была создана в 1930 году под Воронежем.

2. 2 августа стало Днем ВДВ в России в честь парашютного десанта на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем 2 августа 1930 года.

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Как десантники отмечают свой праздник

3. Первое применение воздушного десанта в СССР произошло еще весной 1929 года. Группа вооруженных красноармейцев на нескольких самолетах высадилась в осажденном басмачами городе Гарм в Таджикистане.

4. Во время Великой Отечественной войны воздушный десант широко применяли в контрнаступлении под Москвой зимой 1942 года и в форсировании реки Днепр.

5. Появление ВДВ предсказали еще в 1824 году. Писатель Фаддей Булгарин описал такие войска в фантастическом произведении «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке».

Источник: РИА "Новости"

6. После окончания Великой Отечественной войны и на протяжении нескольких десятилетий ВДВ СССР были самыми массовыми воздушно-десантными войсками на Земле. Десант считался элитой советских войск. Новобранцы получали более строгую подготовку и лучшее снаряжение.

7. ВДВ участвовали практически во всех советских и российских операциях со времен Второй мировой войны, включая венгерские события, операцию «Дунай», Афганскую войну и боевые действия на территории Чеченской Республики.

8. Официально ВДВ России появились в 1992 году после встречи президентов России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана в Ташкенте. 12 мая главы государств договорились об окончательном разделении советских соединений воздушно-десантных войск.

Источник: РИА "Новости"

9. По неофициальным оценкам, ВДВ в России насчитывают 45 тысяч военнослужащих.

10. Традицию десантников купаться в фонтанах и прочих водоемах связывают с тем, что День ВДВ совпадает с днем памяти пророка Ильи, небесного покровителя десантников. В народной традиции Илья — повелитель грома, дождя и небесного огня. По традиции, после Ильи уже не купались, так что 2 августа на Руси старались окунуться в последний раз.

Анна Лысенко

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