11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 главных фактов о российских ВДВ
2 августа
1. Первая советская
2. 2 августа стало Днем ВДВ в России в честь парашютного десанта на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем 2 августа 1930 года.
3. Первое применение воздушного десанта в СССР произошло еще весной 1929 года. Группа вооруженных красноармейцев на нескольких самолетах высадилась в осажденном басмачами городе Гарм в Таджикистане.
4. Во время Великой Отечественной войны воздушный десант широко применяли в контрнаступлении под Москвой зимой 1942 года и в форсировании реки Днепр.
5. Появление ВДВ предсказали еще в 1824 году. Писатель Фаддей Булгарин описал такие войска в фантастическом произведении «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке».
6. После окончания Великой Отечественной войны и на протяжении нескольких десятилетий ВДВ СССР были самыми массовыми
7. ВДВ участвовали практически во всех советских и российских операциях со времен Второй мировой войны, включая венгерские события, операцию «Дунай», Афганскую войну и боевые действия на территории Чеченской Республики.
8. Официально ВДВ России появились в 1992 году после встречи президентов России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана в Ташкенте. 12 мая главы государств договорились об окончательном разделении советских соединений
9. По неофициальным оценкам, ВДВ в России насчитывают 45 тысяч военнослужащих.
10. Традицию десантников купаться в фонтанах и прочих водоемах связывают с тем, что День ВДВ совпадает с днем памяти пророка Ильи, небесного покровителя десантников. В народной традиции Илья — повелитель грома, дождя и небесного огня. По традиции, после Ильи уже не купались, так что 2 августа на Руси старались окунуться в последний раз.
Анна Лысенко