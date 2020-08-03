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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец за время карантина вырастил шестиметровый подсолнух

О гигантском растении его попросил сын.

42-летний Дуглас Смит из британского города Станстед Абботс, графство Хартфордшир, стал героем новостей, вырастив гигантский подсолнух высотой с двухэтажный дом.

О необычном цветке Дугласа попросил его 4-летний сын Стеллан, и заботливый отец решил ребенка не огорчать. Он купил через интернет семена особо длинных подсолнухов и приложил максимум усилий, чтобы вырастить гиганта.

Семечко Дуглас посадил в марте во время карантина, и к августу его подсолнух уже достиг 6 метров в высоту. Сейчас это самый высокий из растущих в Великобритании подсолнухов.

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Гигантский цветок растет в горшке у дома, а его стебель поддерживает специальная деревянная конструкция. По словам Смита, весной он создал для растения особую теплицу, в которой поддерживал температуру с помощью портативного обогревателя, пишет Unilad.

Дуглас сомневается, что подсолнух будет расти и дальше, скорее всего, он может подняться в высоту всего на несколько сантиметров.

Кстати, нынешний рекорд Великобритании принадлежит Ричарду Хоупу, который сумел вырастить подсолнечник высотой почти 8 метров.

Екатерина Гура

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