It's like the real life Jack and the Bean Stalk ??https://t.co/vNOoDU1cIK— Tyla (@Tyla) August 1, 2020
14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец за время карантина вырастил шестиметровый подсолнух
О гигантском растении его попросил сын.
42-летний Дуглас Смит из британского города Станстед Абботс, графство Хартфордшир, стал героем новостей, вырастив гигантский подсолнух высотой с двухэтажный дом.
О необычном цветке Дугласа попросил его 4-летний сын Стеллан, и заботливый отец решил ребенка не огорчать. Он купил через интернет семена особо длинных подсолнухов и приложил максимум усилий, чтобы вырастить гиганта.
Семечко Дуглас посадил в марте во время карантина, и к августу его подсолнух уже достиг 6 метров в высоту. Сейчас это самый высокий из растущих в Великобритании подсолнухов.
Гигантский цветок растет в горшке у дома, а его стебель поддерживает специальная деревянная конструкция. По словам Смита, весной он создал для растения особую теплицу, в которой поддерживал температуру с помощью портативного обогревателя, пишет Unilad.
Дуглас сомневается, что подсолнух будет расти и дальше, скорее всего, он может подняться в высоту всего на несколько сантиметров.
Кстати, нынешний рекорд Великобритании принадлежит Ричарду Хоупу, который сумел вырастить подсолнечник высотой почти 8 метров.
Екатерина Гура