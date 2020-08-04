Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 августаНачало Медного бунта в Москве, отправление первого электропоезда и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мир потерял еще два ледника в Арктике

Одно из предсказаний экологов сбылось рекордно быстро.

2015 год
2020 год

Новые снимки спутника NASA показали, что две ледяные шапки в Канадском Арктическом архипелаге растаяли навсегда.

Читайте также
Эксперт указал на исчезновение многолетних льдов в Арктике

Исследователи из Университета Колорадо предупреждали о такой возможности еще в 2017 году, сообщает Science Alert. Они давали ледникам примерно 5 лет «жизни», но шапки растаяли рекордно быстро — всего за 3 года.

Изначально ледяные шапки в Нунавуте имели площадь больше 10 квадратных километров. Их исчезновение ученые напрямую связывают с глобальным изменением климата. Процесс таяния длился последние 40 лет.

Таяние угрожает еще двум ледникам в регионе. Ледяные шапки Мюррей и Симмонс сократились до 39 и 25 процентов от своей первоначальной площади. Они тают не так быстро из-за большой высоты, на которой находятся. Однако ученые полагают, что эти ледяные шапки тоже вскоре исчезнут.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить почти 30 млн рублей вдове пилота
Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Ученые обнаружили цикад-зомби
Россиянин заснял молнию, ударившую рядом с ним (видео)
Gnezdo.ru
Правда красивый и успешный? А гляньте на его жену
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Hi-Tech
WhatsApp запустил новую функцию Мессенджер продолжает войну с фейками
Авто
Первая машина: что советуют купить новичкам Самые безопасные и относительно недорогие автомобили для неопытных водителей
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Как трем обычным женщинам 45+ удается выглядеть на десять лет моложе Новая порция красоток 45+, которые с помощью фейсфитнеса, спорта, уколов красоты и правильного настроя учат не стареть душой и телом.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь