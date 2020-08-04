15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мир потерял еще два ледника в Арктике
Одно из предсказаний экологов сбылось рекордно быстро.
Новые снимки спутника NASA показали, что две ледяные шапки в Канадском Арктическом архипелаге растаяли навсегда.
Исследователи из Университета Колорадо предупреждали о такой возможности еще в 2017 году, сообщает Science Alert. Они давали ледникам примерно 5 лет «жизни», но шапки растаяли рекордно быстро — всего за 3 года.
Изначально ледяные шапки в Нунавуте имели площадь больше 10 квадратных километров. Их исчезновение ученые напрямую связывают с глобальным изменением климата. Процесс таяния длился последние 40 лет.
Таяние угрожает еще двум ледникам в регионе. Ледяные шапки Мюррей и Симмонс сократились до 39 и 25 процентов от своей первоначальной площади. Они тают не так быстро
Анна Лысенко