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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США появились цикады-зомби

Масштаб заражения насекомых пока не понятен.

Исследователи в США обнаружили новую популяцию цикад, которые заражены паразитическим грибком. Он контролирует их разум и заставляет заражать других насекомых, сообщает CNN.

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В исследовании, опубликованном в PLOS Pathogens, ученые называют таких насекомых «зомби-цикадами». Они находятся под влиянием грибка Massospora, который содержит химические вещества, подобные тем, которые содержатся в галлюциногенных грибах.

Грибок поражает брюшную полость цикады. Затем насекомое разносит споры, заражая своих собратьев.

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Примечательно, что больная цикада теряет способность к спариванию, но при этом под действием грибка продолжает имитировать брачное поведение, чтобы привлечь пару и тем самым заразить ее.

Первые зараженные цикады были обнаружены в июне в Западной Виргинии. Поскольку личинки цикад могут до 17 лет провести под землей, пройдет еще много времени, прежде чем будет понятен масштаб заражения, говорят исследователи.

Зараженные цикады не представляют опасности для людей.

Анна Лысенко

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