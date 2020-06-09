13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
На юге США расплодились гигантские ядовитые жабы
Жара и ливни создали идеальные условия для их размножения.
Весной 2020 года США страдали от нашествия шершней-убийц и гигантских мотыльков. Теперь на юг страны обрушилась новая напасть. Здесь расплодились гигантские жабы, сообщает Miami Herald.
Rhinella marina или
Взрослые жабы всеядны и нападают не только на членистоногих и других беспозвоночных, но и на мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами, а при отсутствии корма могут заняться каннибализмом. Жабы быстро размножаются — одна самка обычно откладывает 4−35 тысяч икринок.
Ага ядовитая: когда взрослая жаба потревожена, ее железы выделяют
Нашествие гигантских жаб началось после ливней, охвативших юг Флориды. Местные жители опасаются за своих питомцев: чаще всего жертвами ядовитых жаб становятся собаки. Кроме того, если лето будет дождливым, как и прогнозируют синоптики, жабы расплодятся еще больше.
Анна Лысенко