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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

На юге США расплодились гигантские ядовитые жабы

Жара и ливни создали идеальные условия для их размножения.

Весной 2020 года США страдали от нашествия шершней-убийц и гигантских мотыльков. Теперь на юг страны обрушилась новая напасть. Здесь расплодились гигантские жабы, сообщает Miami Herald.

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Rhinella marina или жаба-ага — вторая из самых крупных жаб после жабы Бломберга. Ее длина достигает 24 см, а масса может составлять более килограмма.

Взрослые жабы всеядны и нападают не только на членистоногих и других беспозвоночных, но и на мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами, а при отсутствии корма могут заняться каннибализмом. Жабы быстро размножаются — одна самка обычно откладывает 4−35 тысяч икринок.

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Ага ядовитая: когда взрослая жаба потревожена, ее железы выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксины. Яд вызывает конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца.

Нашествие гигантских жаб началось после ливней, охвативших юг Флориды. Местные жители опасаются за своих питомцев: чаще всего жертвами ядовитых жаб становятся собаки. Кроме того, если лето будет дождливым, как и прогнозируют синоптики, жабы расплодятся еще больше.

Анна Лысенко

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