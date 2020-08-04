Археологи нашли в озере Титикака древний артефакт инков

Международная группа археологов, проводившая исследования на озере Титикака на границе Перу и Боливии, нашла под водой нетронутый каменный ящик возрастом около 500 лет.
Внутри ящика ученые обнаружили миниатюрную фигурку ламы, сделанную из раковины моллюска и цилиндрическую золотую фольгу, которую представители инкской знати носили как браслет. Ученые полагают, что находка является частью жертвоприношения, так как похожие пары предметов археологи уже находили в других местах, связанных как раз с этим ритуалом, пишет Iflscience.
Эта находка подтверждает версию о том, что озеро Титикака являлось для инков священным местом или даже самим божеством. О ритуальных приношениях озеру впервые стало известно из испанских летописей XVI века, но первый подобный артефакт археологи смогли обнаружить лишь в 1977 году.