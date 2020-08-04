Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
20:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в озере Титикака древний артефакт инков

Ученые полагают, что находка связана с жертвоприношениями

Международная группа археологов, проводившая исследования на озере Титикака на границе Перу и Боливии, нашла под водой нетронутый каменный ящик возрастом около 500 лет.

Внутри ящика ученые обнаружили миниатюрную фигурку ламы, сделанную из раковины моллюска и цилиндрическую золотую фольгу, которую представители инкской знати носили как браслет. Ученые полагают, что находка является частью жертвоприношения, так как похожие пары предметов археологи уже находили в других местах, связанных как раз с этим ритуалом, пишет Iflscience.

Эта находка подтверждает версию о том, что озеро Титикака являлось для инков священным местом или даже самим божеством. О ритуальных приношениях озеру впервые стало известно из испанских летописей XVI века, но первый подобный артефакт археологи смогли обнаружить лишь в 1977 году.

Екатерина Гура

Читайте также
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при дестабилизации
Более 100 чеченцев вернули в Грозный из-за поведения
В Бейруте произошел сильный взрыв (видео)
Врачи сообщили, к чему приводит частая компьютерная томография
Политолог Белковский прокомментировал выступление Лукашенко
Моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Gnezdo.ru
Правда красивый и успешный? А гляньте на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
США могут заблокировать Til-Tok уже на этой неделе Часики тикают
Горячие темы на Авто
Кубань или Абхазия. 117
А есть ли у неё душа? 115
С мытой попой !! 112
Что такое инфантилизм? 112
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Новости партнеров
Путин – о личной трагедии
Такую обиду ветеранов терпеть нельзя – их назвали позором Родины
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Что с добровольцами? Новости о состоянии добровольцев, испытавших вакцину
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Почему и кто виноват. Огонь замечен в Арктике
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь