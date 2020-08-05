Итальянец получил диплом в 96 лет и намерен учиться дальше

96-летний житель Италии Джузеппе Патерно получил долгожданный диплом бакалавра и стал самым старшим выпускником университета в своей стране, сообщает The Guardian.
Патерно изучал философию в Университете Палермо. Он мечтал об образовании еще с 1930-х, но его большая семья была очень бедной. Парень не мог даже закончить школу.
Во время Второй мировой войны Патерно работал телеграфистом в армии, а затем устроился на железную дорогу. К этому времени у Джузеппе уже была своя семья, которую нужно было содержать. Аттестат о среднем образовании он получил в 31 год, посещая вечернюю школу.
В 2017 году пенсионер вернулся к давней мечте о высшем образовании и подал документы в университет.
Когда до окончания учебы оставалось полгода, началась пандемия коронавируса. Университет перешел на дистанционное обучение, и Джузеппе пришлось осваивать современные технологии. Пожилой мужчина справился и с этим вызовом.
Получив диплом, он не собирается останавливаться. Джузеппе подумывает о магистратуре. «Моя мать дожила до ста. Если генетика на моей стороне, у меня в запасе еще четыре года», — шутит он.