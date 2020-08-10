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День в истории: 10 августаОткрытие Мадагаскара, международный день биодизеля и другие события этого дня в истории
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00:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 августа

Открытие Мадагаскара, международный день биодизеля и другие события этого дня в истории.

Международный день биодизеля

Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля — экологически чистого топлива для дизельных двигателей, получаемого путем химической обработки растительных или животных жиров, а также продуктов их переэтерификации.

Этот неофициальный праздник был учрежден в память о первом его использовании — 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло.

Открытие острова Мадагаскар

В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диегу Диаша, который направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа натолкнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными.

Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду.

Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом.

Именно так ровно 520 лет назад и был открыт остров Мадагаскар.

Заложен первый камень Гринвичской обсерватории

10 августа 1675 года был заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории. Она была организована королем Карлом II для уточнения жизненно важных для мореплавателей координат и вначале размещалась в предместье Лондона Гринвиче.

На протяжении всей истории астрономии Гринвичская королевская обсерватория играла важную роль. Например, Вашингтонская конференция 1884 года приняла меридиан, проходящий через Гринвич, за точку отсчета географической долготы. В настоящее время в зданиях Гринвичской обсерватории расположен музей астрономических и навигационных инструментов, который является частью Национального морского музея.

День основания Чикаго

10 августа 1833 года на карте появился американский Чикаго как поселок с населением 350 человек. В 1837 году Чикаго получил статус города, а уже в 1840 году население достигло численности более 4 тыс. человек.

Сейчас Чикаго — третий по числу жителей (после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса) город США, второй по значимости финансовый центр страны (после Нью-Йорка) и крупнейший транспортный узел Северной Америки.

Расположен город на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс.

Чикаго по праву считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда называют «Город ветров».

Лувр открылся для публики как национальный художественный музей

Впервые двери Лувра в Париже были открыты для широкой публики 10 августа 1793 года, во время Французской Революции. При Первой империи он именовался музеем Наполеона, который, к слову, внес особый вклад в расширение коллекции музея. С каждой побежденной нации он требовал дань в виде произведений искусства.

Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов.

В основе собрания Лувра лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского искусства.

Среди них — древнегреческие статуи «Ника Самофракийская» и «Венера Милосская», статуи Микеланджело «Восставший раб» и «Умирающий раб», портрет Моны Лизы да Винчи, «Сельский концерт» Джорджоне, произведения Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ватто, Делакруа, Курбе.

Генри Нестле

10 августа 1814 года родился Генри Нестле, человек, которому мы обязаны сладким какао и молочным шоколадом. Ведь именно он является основателем знаменитой на весь мир компании Nestle.

По образованию Генри был фармацевтом. В 1843 году Нестле открыл свой бизнес. Он занимался производством ликера, уксуса и горчицы, но никогда не был против расширить поле деятельности. В конце концов, он стал производить даже газ для уличных фонарей.

В начале 1860-х Генри женился. Его жена Климентина не могла иметь детей, но очень любила их. Именно ей принадлежит идея создать детское питание, ведь так многим детям не хватало грудного материнского молока. Так, в 1867 году Генри Нестле изобрел первую в мире смесь для кормления грудных детей. Тогда же он придумал и эмблему своего бизнеса — птичье гнездышко, которое символизировало семью и традиции.

Вскоре Генри Нестле стал первым и лучшим производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, какао и молочный шоколад.

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