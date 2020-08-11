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День в истории: 11 августа
Открытие аэропорта «Шереметьево», выход на экраны сериала «Семнадцать мгновений весны» и другие события этого дня.
Австрийская империя была создана 11 августа 1804 года императором Францем II в ответ на провозглашение Наполеона Бонапарта императором французов. Франц II объединил владения Габсбургов:
Официальной датой открытия Международного аэропорта «Шереметьево» считается 11 августа 1959 года. В этот день там впервые обслужили лайнер «Ту-104», прилетевший с пассажирами из Ленинграда. Инициатором создания международного аэропорта был глава СССР Никита Хрущев.
В 1899 году Франция начала колонизацию в районе озера Чад. Область была объявлена французской территорией и в 1904 году включена в состав французской колонии
11 августа 1973 года по Центральному телевидению начался показ знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова. Его должны были показать еще ко Дню Победы, но премьеру перенесли по политическим соображениям —
11 августа 1984 года президент США Рональд Рейган готовился к традиционному радиообращению к американцам. Проверяя микрофона перед выступлением, Рейган неожиданно пошутил, изменив свой текст: «Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». Шутка Рейгана стала достоянием общественности. Официальная реакция СССР последовала в заявлении ТАСС:
В Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества.
По заявлениям последователей, болгарская ясновидящая обладала способностью определять заболевания людей и предсказывать их дальнейшую судьбу. Как говорила сама Ванга, своими способностями она обязана неким невидимым существам, происхождение которых она не в состоянии объяснить. Ванга скончалась 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции. Все имущество она передала государству.