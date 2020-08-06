19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец показал плавательные бассейны с высоты (фото)
С такого ракурса выглядят они завораживающе
Австралийский фотограф Брэд Уоллс, известный под псевдонимом Bradscanvas, специализируется на аэросъемках, для которых он использует беспилотник.
Брэд является поклонником четких линий и «чистых» кадров, а потому часто снимает архитектуру, стадионы и одинокие предметы. Отдельной темой для Уоллса являются плавательные бассейны, которые он также фотографирует с воздуха.
На создание этой серии работ его вдохновили путешествия по Австралии и
Брэд планирует продолжить эту серию, собрав изображения бассейнов со всего мира, после чего он выпустит собственную книгу со снимками, пишет Metro.
Екатерина Гура