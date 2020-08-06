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19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец показал плавательные бассейны с высоты (фото)

С такого ракурса выглядят они завораживающе

Австралийский фотограф Брэд Уоллс, известный под псевдонимом Bradscanvas, специализируется на аэросъемках, для которых он использует беспилотник.

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Брэд является поклонником четких линий и «чистых» кадров, а потому часто снимает архитектуру, стадионы и одинокие предметы. Отдельной темой для Уоллса являются плавательные бассейны, которые он также фотографирует с воздуха.

На создание этой серии работ его вдохновили путешествия по Австралии и Юго-Восточной Азии, а также книга Энни Келли «Всплеск: искусство плавательного бассейна».

Брэд планирует продолжить эту серию, собрав изображения бассейнов со всего мира, после чего он выпустит собственную книгу со снимками, пишет Metro.

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Екатерина Гура

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