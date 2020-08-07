15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бобрам официально разрешили жить в Англии (видео)
Впервые за 400 лет грызуны могут свободно обитать на воле.
Британские чиновники приняли закон, согласно которому бобры могут свободно жить в дикой природе — до этого их можно было встретить лишь в зоопарках.
На территории королевства бобры обитали
Около пяти лет назад бобров заметили на реке Оттер в графстве Девон. Чиновники намеревались выловить грызунов и отправить в зоопарк, поясняя это тем, что животные могут быть переносчиками инфекций. Но экологи и местные жители бобров отстояли. Им позволили остаться в реке на пять лет в качестве испытательного периода. И грызуны людей не подвели — вода в реке стала чище, а построенные ими плотины снизили риск затоплений ближайших домов.
Екатерина Гура