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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бобрам официально разрешили жить в Англии (видео)

Впервые за 400 лет грызуны могут свободно обитать на воле.

Британские чиновники приняли закон, согласно которому бобры могут свободно жить в дикой природе — до этого их можно было встретить лишь в зоопарках.

На территории королевства бобры обитали давным-давно, но около 400 лет назад их полностью истребили охотники — грызуны ценились за свой мех, мясо, а также особый выделяемый секрет, который использовали в парфюмерии и медицине.

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Около пяти лет назад бобров заметили на реке Оттер в графстве Девон. Чиновники намеревались выловить грызунов и отправить в зоопарк, поясняя это тем, что животные могут быть переносчиками инфекций. Но экологи и местные жители бобров отстояли. Им позволили остаться в реке на пять лет в качестве испытательного периода. И грызуны людей не подвели — вода в реке стала чище, а построенные ими плотины снизили риск затоплений ближайших домов.

Екатерина Гура

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