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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, что происходит с организмом после переедания

Лучше не злоупотреблять пищей слишком часто.

Источник: AP 2020

Разовое переедание заставляет сердце, кишечник, поджелудочную железу и другие органы человека работать более интенсивно, чтобы контролировать метаболизм.

Такое наблюдение сделали исследователи из Университета Бата в Великобритании, сообщает The Conversation.

Ученым известно, как влияет на организм переедание в течение длительного времени, но что с нами делает разовая обильная трапеза, до сих пор детально не изучалось. Чтобы выяснить это, исследователи пригласили поучаствовать в эксперименте 14 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 37 лет.

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Половине участников предложили есть пиццу, пока они не почувствуют себя сытыми. Остальные участники должны были заставить себя есть пиццу до тех пор, пока их желудок не будет переполнен.

Мужчины из первой группы съели немного меньше средней пиццы каждый, или около 1500 калорий. Участники из второй группы заставили себя съесть примерно в два раза больше.

Затем ученые провели анализы, измерив уровни сахара и жиров в крови всех участников. Как оказалось, у «переевших» они повысились незначительно, но при этом их организм, в том числе сердце, кишечник и поджелудочная железа работали интенсивнее, пытаясь преодолеть последствия переедания и не допустить повышения уровня сахара и жиров в крови.

Разовое переедание не наносит большого вреда организму, говорят ученые, но это справедливо лишь в том случае, если человек здоров и его органы могут справиться с такой нагрузкой. Однако чем больше человек злоупотребляет пищей, тем быстрее исчерпываются ресурсы его организма.

Анна Лысенко

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