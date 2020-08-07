17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец выиграл миллион в лотерею благодаря спущенному колесу
Удивительная удача.
Житель Мичигана выиграл в мгновенную лотерею 1 миллион долларов и благодарит за это колесо своего автомобиля, сообщает UPI.
В дороге мужчина заметил, что одна из шин немного спустила воздух. Он остановился у ближайшей заправки в городе Уэббервилль, где автомобилю пообещали помочь. В ожидании американец, имя которого не называют, купил себе бутерброд и лотерейный билет, стер монеткой цифры и не поверил своим глазам: он выиграл миллион.
«Я был так взволнован, что забыл даже съесть бутерброд», — говорит он.
Победитель планирует использовать выигрыш для оплаты счетов и помощи семье. Остальное он положит в банк в качестве сбережений.
Анна Лысенко