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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец выиграл миллион в лотерею благодаря спущенному колесу

Удивительная удача.

Источник: AP 2020

Житель Мичигана выиграл в мгновенную лотерею 1 миллион долларов и благодарит за это колесо своего автомобиля, сообщает UPI.

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В дороге мужчина заметил, что одна из шин немного спустила воздух. Он остановился у ближайшей заправки в городе Уэббервилль, где автомобилю пообещали помочь. В ожидании американец, имя которого не называют, купил себе бутерброд и лотерейный билет, стер монеткой цифры и не поверил своим глазам: он выиграл миллион.

«Я был так взволнован, что забыл даже съесть бутерброд», — говорит он.

Победитель планирует использовать выигрыш для оплаты счетов и помощи семье. Остальное он положит в банк в качестве сбережений.

Анна Лысенко

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