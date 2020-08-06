Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец купил 25 лотерейных билетов, каждый из которых оказался выигрышным

Всего он получил 125 тысяч долларов

Рэймонд Харрингтон из американского штата Вирджиния в начале августа стал героем новостей. Мужчину можно назвать настоящим счастливчиком, ведь он совершенно случайно стал обладателем круглой суммы.

Деньги Харрингтон выиграл в лотерее, причем аж 25 раз. Как рассказал мужчина, он никогда не увлекался лотереями и особо не верил в удачу. Но, делая покупки в местном магазине, он увидел на прилавке лотерейные билеты по 1 доллару. Ради забавы американец купил сразу 25 штук, чтобы увеличить свои шансы на победу, пишет издание UPI.

Каково же было его удивление, когда все 25 лотерейных билетов оказались выигрышными. За каждый из них он получил 5 тысяч долларов, а итоговая сумма составила 125 тысяч.

Внезапное богатство Харрингтон намерен потратить с умом — он хочет оплатить обучение в университете для своих двоих сыновей, которые сейчас учатся в колледже.

Екатерина Гура

Читайте также
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом
«Атака мертвецов»: Что произошло в крепости Осовец в 1915 году
Стал известен покупатель взорвавшейся в Бейруте селитры
Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок США (фото)
Лесник нашел в лесу фотоловушку и стал звездой интернета (фото)
В подмосковной многоэтажке поселился огромный удав (видео)
Здоровье
Кратко о радиации: что это такое и чем она опасна В годовщину страшной трагедии в Хиросиме проект Здоровье Mail.ru напоминает, как защититься от радиации.
Hi-Tech
Самые провальные анонсы Apple Даже у них были фейлы
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период» Скоро на экраны выйдет новый сезон проекта про фигурное катание
Новости партнеров
Где ждать лесных пожаров, а где проливных дождей
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Дача рядом с лесом. Как ее будут защищать от пожара
Дети
Унесенный в море ребенок выжил с помощью советов из кино Мальчик провел в воде более одного часа
Леди
Как трем обычным женщинам 45+ удается выглядеть на десять лет моложе Новая порция красоток 45+, которые с помощью фейсфитнеса, спорта, уколов красоты и правильного настроя учат не стареть душой и телом.
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь