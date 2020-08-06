Американец купил 25 лотерейных билетов, каждый из которых оказался выигрышным

Рэймонд Харрингтон из американского штата Вирджиния в начале августа стал героем новостей. Мужчину можно назвать настоящим счастливчиком, ведь он совершенно случайно стал обладателем круглой суммы.
Деньги Харрингтон выиграл в лотерее, причем аж 25 раз. Как рассказал мужчина, он никогда не увлекался лотереями и особо не верил в удачу. Но, делая покупки в местном магазине, он увидел на прилавке лотерейные билеты по 1 доллару. Ради забавы американец купил сразу 25 штук, чтобы увеличить свои шансы на победу, пишет издание UPI.
Каково же было его удивление, когда все 25 лотерейных билетов оказались выигрышными. За каждый из них он получил 5 тысяч долларов, а итоговая сумма составила 125 тысяч.
Внезапное богатство Харрингтон намерен потратить с умом — он хочет оплатить обучение в университете для своих двоих сыновей, которые сейчас учатся в колледже.