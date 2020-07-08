Британец выиграл миллион, купив лотерейный билет за 5 фунтов

26-летний Шон Кили из британского города Дандживен, Лондондерри, в начале июля по привычке купил пятифунтовую (около 450 рублей) скретч-карту в супермаркете, а когда вернулся домой, то узнал, что она сделала его миллионером.
Молодой человек долго не верил в свою удачу. Дело в том, что он купил лотерейный билет в супермаркете, где сам работает продавцом, а потому сначала он решил, что коллеги решили его разыграть. Но, конечно, никто не собирался над ним шутить — скретч-карта оказалась настоящей, пишет The Mirror.
Шон связался с представителями лотереи, которые подтвердили его джек-пот. Уже через пару дней счастливый британец смог забрать гигантский чек на миллион фунтов стерлингов (почти 90 миллионов рублей).
Несмотря на неожиданное богатство, бросать работу в супермаркете Кили не намерен. По его словам, ему нравятся и его обязанности, и коллеги. Выигранными деньгами британец планирует поделиться с родителями и братьями. Кроме того, он мечтает купить себе хороший внедорожник и отправиться в длительное путешествие.