15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лондоне появились дизайнерские пешеходные переходы
Яркое городское пространство.
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Яркое городское пространство.
В одном из районов Лондона вместо традиционных зебр на пешеходных переходах появились разноцветные рисунки.
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Проект заказали несколько местных компаний, которые намерены преобразить городской район White City. Здесь находятся выставочные и
Анна Лысенко