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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лондоне появились дизайнерские пешеходные переходы

Яркое городское пространство.

В одном из районов Лондона вместо традиционных зебр на пешеходных переходах появились разноцветные рисунки.

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Автор арт-проекта, французский дизайнер Камилла Валала считает, что они будут поднимать настроение прохожим, пишет Dezeen. К тому же, водителям будет сложнее не заметить такой яркий пешеходный переход.

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Проект заказали несколько местных компаний, которые намерены преобразить городской район White City. Здесь находятся выставочные и бизнес-центры.

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Анна Лысенко

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