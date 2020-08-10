В Китае построили шоссе вокруг жилого дома (видео)

В китайском Гуанчжоу появилась новая достопримечательность — крохотный жилой дом, зажатый в углублении посреди четырехполосного автомобильного моста.
Сообщается, что городские власти на протяжение 10 лет пытались уговорить хозяйку дома переехать, но женщина оказалась непреклонной. По одной из версий, чиновники предлагали ей единственную альтернативу — квартиру недалеко от морга, но такое соседство для нее было хуже, чем автострада. По другой версии, женщина запросила за дом сразу четыре квартиры или слишком высокую денежную компенсацию, на что городские власти пойти не могли.
В итоге, так и не разрешив спор, строители скорректировали проект и построили автомобильный мост вокруг злополучного дома. Такая конструкция быстро привлекла внимание СМИ и туристов, теперь они приходят сюда, чтобы вживую увидеть странный дом и сделать снимки.
Сама хозяйка недвижимости рассказала журналистам, что быстро привыкла к шуму автомобилей и самой конструкции, а потому ее абсолютно ничего не беспокоит. Однако власти продолжают уговаривать женщину переехать, пишет Daily Mail.