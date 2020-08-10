15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Две белухи совершили 12-часовое путешествие, чтобы оказаться на воле (видео)
Ранее они жили в российском исследовательском центре и в океанариуме в Китае.
Сотрудники британской благотворительной организацией Sea Life Trust поделились в соцсетях замечательной новостью о спасении двух белух — Маленькой Серой и Маленькой Белой.
Животные более 10 лет жили в океанариуме Ocean World в Шанхае, где участвовали в различных шоу и жили в тесном аквариуме. А до этого белухи были собственностью российского исследовательского центра. После того, как в 2012 году океанариум приобрел новый владелец, он решил подарить китам новую жизнь и связался с представителями Sea Life Trust. С этого момента началась подготовка к освобождению белух, которая заняла почти восемь лет.
И
В этом длительном путешествии их сопровождали волонтеры, представители благотворительной организации, дайверы и ветеринары. К счастью, все прошло благополучно.
Сначала китов поместили в закрытый бассейн, чтобы они отдохнули от поездки. А в начале августа их выпустили в специальный открытый бассейн на природе, который поможет им акклиматизироваться и адаптироваться к новым условиям жизни. Специалисты заповедника планируют в самом ближайшем будущем выпустить белух на волю, пишет Ladbible.
Екатерина Гура