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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Две белухи совершили 12-часовое путешествие, чтобы оказаться на воле (видео)

Ранее они жили в российском исследовательском центре и в океанариуме в Китае.

Сотрудники британской благотворительной организацией Sea Life Trust поделились в соцсетях замечательной новостью о спасении двух белух — Маленькой Серой и Маленькой Белой.

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Животные более 10 лет жили в океанариуме Ocean World в Шанхае, где участвовали в различных шоу и жили в тесном аквариуме. А до этого белухи были собственностью российского исследовательского центра. После того, как в 2012 году океанариум приобрел новый владелец, он решил подарить китам новую жизнь и связался с представителями Sea Life Trust. С этого момента началась подготовка к освобождению белух, которая заняла почти восемь лет.

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И наконец летом 2020 года Маленькая Серая и Маленькая Белая обрели новое место жительства. Специальным грузовиком, а затем грузовым самолетом, белух доставили из Китая в Исландию в их новый дом — заповедник китов Beluga Sanctuary в заливе Клетцвик, неподалеку от исландского острова Хеймай.

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В этом длительном путешествии их сопровождали волонтеры, представители благотворительной организации, дайверы и ветеринары. К счастью, все прошло благополучно.

Сначала китов поместили в закрытый бассейн, чтобы они отдохнули от поездки. А в начале августа их выпустили в специальный открытый бассейн на природе, который поможет им акклиматизироваться и адаптироваться к новым условиям жизни. Специалисты заповедника планируют в самом ближайшем будущем выпустить белух на волю, пишет Ladbible.

Екатерина Гура

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