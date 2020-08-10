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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как на самом деле выглядел живописец Рафаэль

Оказалось, художник любил приукрасить собственную внешность.

Специалисты из Рима провели ряд исследований и восстановили внешность знаменитого итальянского живописца Рафаэля Санти, который был похоронен в римском Пантеоне. С помощью реконструкции ученые хотели убедиться, что найденные в могиле останки действительно принадлежат художнику, умершему в Риме в 1520 году в возрасте 37 лет.

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Реконструкцию внешности Рафаэля сделали с помощью гипсового слепка его черепа и специальной компьютерной программы. Полученный результат сравнили с автопортретами художника, и сходство оказалось очевидным.

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Однако, как отметили специалисты, на своих картинах Рафаэль часто себя приукрашал: он изменял себе форму носа и рисовал себя моложе, чем был на самом деле, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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