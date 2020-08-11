Ученые обнаружили загадочную акулу, которая «пряталась» 122 года

У побережья Южной Африки обнаружена редкая вислоносая акула. Она «скрывалась» от ученых так долго, что ее посчитали утраченным видом, сообщает Newsweek.
Вид Scylliogaleus quecketti был впервые описан в 1902 году. Это небольшая акула, которая редко вырастает больше метра. Она не представляет опасности для человека.
Вислоносую акулу встречали только в юго-западной части Индийского океана рядом с восточным побережьем Южной Африки. Местные рыбаки утверждают, что иногда эти акулы попадаются им в сети, но исследователи не изучали Scylliogaleus quecketti уже 122 года. Они предположили, что вид мог вымереть навсегда или находится на грани исчезновения.
Биолог и телеведущий Форрест Галанте, снимая документальный фильм об исчезающих морских видах, решил проверить, действительно ли вислоносая акула иногда попадается в сети. После длительных поисков и опросов многочисленных рыбаков в регионе его команда сузила ареал поиска и в конце концов поймала Scylliogaleus quecketti длиной немного менее метра.
«Я был шокирован, абсолютно шокирован, — рассказал биолог в комментарии журналистам. — Я держал в руках это потерянное животное, которое наука не видела в течение 120 лет. У меня мурашки по коже от одной мысли об этом».
Команда оснастила рыбу датчиком и отпустила обратно в воду. Теперь биологи смогут отслеживать ее перемещения.