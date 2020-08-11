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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые предполагают, что на ближайшей карликовой планете может быть жизнь

Для этого на ней есть необходимые условия.

Специалисты NASA расшифровали данные с космического корабля Dawn, который с 2015 по 2018 годы делал снимки карликовой планеты Цереры, и пришли к выводу, что под поверхностью планеты находится океан, состоящий из соленой жидкости.

Высокоточные снимки, сделанные с расстояния в 35 километров, помогли ученым идентифицировать гидрогалит, который встречается на морском дне или на соленых озерах на Земле.

Гидрогалит был обнаружен в кратере Окатор. Ученые считают, что океан возник на Церере около 20 миллионов лет назад в результате столкновения планеты с другим небесным телом. Вследствие этого под кратером образовался резервуар с жидкостью и на поверхности появились отложения, никогда ранее не встречавшиеся на других планетах. По словам специалистов, океан может располагаться на глубине около 40 километров.

Новые данные ученых вдохновляют, ведь найденные минералы как раз необходимы для возникновения новой жизни. А потому, если версия о подземном океане верна, на Церере теоретически может быть жизнь, пишет издание Mirror.

Напомним, что Церера — это ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы.

Екатерина Гура

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