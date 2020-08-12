16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка похудела 90 килограммов и повторила свое старое фото
Впечатляющий результат, который изменил ее жизнь.
23-летняя Таннен Ордунев из Калифорнии всегда была склонна к полноте, но после окончания школы еда превратилась для нее в главное хобби, и к 19 годам девушка уже весила 152 килограмма.
В это время у нее начались проблемы со здоровьем, и врачи настоятельно рекомендовали ей срочно сбросить вес во избежании серьезных последствий.
В течение года Таннен сидела на диете и ходила в спортзал, но результат был практически незаметен. Тогда девушка решилась на крайние меры и сделала операцию по шунтированию желудка. Благодаря хирургическому вмешательству и специальной диете после, Таннен начала быстро худеть.
За пару лет ей удалось сбросить 90 килограммов — больше половины своего прежнего веса. Сейчас она весит 62 килограмма и делится своим опытом с другими людьми в Instagram.
В середине августа Таннен решила наглядно продемонстрировать колоссальные изменения, произошедшие с ее внешностью, и воссоздала одно из своих старых фото, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура