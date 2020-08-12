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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела 90 килограммов и повторила свое старое фото

Впечатляющий результат, который изменил ее жизнь.

23-летняя Таннен Ордунев из Калифорнии всегда была склонна к полноте, но после окончания школы еда превратилась для нее в главное хобби, и к 19 годам девушка уже весила 152 килограмма.

В это время у нее начались проблемы со здоровьем, и врачи настоятельно рекомендовали ей срочно сбросить вес во избежании серьезных последствий.

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В течение года Таннен сидела на диете и ходила в спортзал, но результат был практически незаметен. Тогда девушка решилась на крайние меры и сделала операцию по шунтированию желудка. Благодаря хирургическому вмешательству и специальной диете после, Таннен начала быстро худеть.

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За пару лет ей удалось сбросить 90 килограммов — больше половины своего прежнего веса. Сейчас она весит 62 килограмма и делится своим опытом с другими людьми в Instagram.

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В середине августа Таннен решила наглядно продемонстрировать колоссальные изменения, произошедшие с ее внешностью, и воссоздала одно из своих старых фото, пишет Daily Mail.

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Екатерина Гура

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