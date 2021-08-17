00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 августа
Открытие стадиона «Динамо» в Москве, авария на
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Одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра была учреждена 17 августа 1903 года. В этот день было составлено завещание газетного магната
С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в
17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени советский атомный ледокол «Арктика», преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса.
Участники экспедиции — а их было более двухсот — отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду.
За это время ученые успели выполнить ряд важнейших исследований, а перед уходом спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР.
17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте в Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день там состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии.
После открытия в 1956 году стадиона в Лужниках «Динамо» потерял статус главного стадиона страны, но не утратил роли в спортивной жизни СССР и Москвы. Стадион принимал матчи сборных СССР и России, финалы кубка, а с конца 1980-х годов стал использоваться для проведения концертов.
С начала 2009 года здесь началась капитальная реконструкция, которая была завершена в ноябре 2018 года. Полное современное название стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».
17 августа 2009 года на
Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные. Затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зала, вызвало короткое замыкание в системах управления генераторов, что привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и одной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики.
Сегодня исполняется 78 лет американскому актеру, режиссеру и продюсеру, обладателю премий «Золотой Глобус» (1980) и «Оскар» (1974 и 1980) Роберту де Ниро.
Он родился в
В 1973-м сыграл в фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы» (позже режиссер и актер сотрудничали еще не раз, лучшие фильмы — «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино»), спустя год ему досталась роль молодого Вито Корлеоне в драме Копполы «Крестный отец 2», которая принесла Де Ниро первый «Оскар». Второй актер получил благодаря «Бешеному быку». Известен глубоким погружением в роли, не боится отрицательных образов («Жизнь этого парня»), а также обладает самоиронией и не гнушается комедий («Знакомство с Факерами»).