00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 18 августа
Появление слова «телевидение», учреждение Русского географического общества и другие события этого дня.
Один из двух спутников Марса, Фобос, был открыт американским астрономом Асафом Холлом 18 августа 1877 года. Его назвали в честь древнегреческого бога Фобоса (в переводе — «страх»), спутника бога войны Ареса.
Конституция США, принятая в 1789 году, оставила неопределенным вопрос о правах женщин. Определять их должны были сами штаты, и все, кроме одного, отказали женщинам в праве голоса на выборах. Многолетние требования суфражисток были удовлетворены только в 1920 году. 18 августа Конгрессом была приняла девятнадцатая поправка к Конституции США, где вводилось активное избирательное право для женщин.
Географическая общественная организация России была основана 18 августа 1845 года. Ее главная задача — сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, а также в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель.
Термин, обозначающий передачу изображения на расстоянии, в 1900 году предложил инженер Константин Перский. Он соединил латинское слово «видеть» с греческим «далеко». Термин «телевидение» получил распространение во всем мире, но в отечественной литературе до середины 30-х годов вместо него встречались слова «электровидение», «радиотелескопия», «дальновидение».
18 августа 1966 года родился деятель российского телевидения Борис Крюк. В 2001 году он стал ведущим,
Но после того, как телезритель из Самары с помощью компьютера снял обработку голоса и определил, что программу ведет Крюк, редакция раскрыла тайну.