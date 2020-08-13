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19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зависимая от шоколада австралийка за год похудела на 53 килограмма

Сбросить вес ее просила умирающая мама.

28-летняя Мара Васич из австралийского города Аделаида год назад весила 131 килограмм и была зависима от еды, а особенно от шоколада — она съедала несколько упаковок в день. По словам девушки, с помощью фаст-фуда и сладостей она заедала свой стресс — ее мама Кристина, с которой они были очень близки, на протяжение нескольких лет боролась с раком.

My beautiful mama bear ? ?

Опубликовано Mara Vasić Суббота, 13 июля 2019 г.

Иногда Мара пыталась худеть самостоятельно, но постоянно срывалась и лишь набирала еще больше. В 2019 году ее мама решила с ней серьезно поговорить. Женщина была обеспокоена здоровьем дочери, которое стало ухудшаться из-за лишнего веса и попросила ее обратиться к врачу. Мара дала маме обещание похудеть и серьезно взялась за дело.

Так как обычным способом снизить вес у нее не получалось, девушка решилась на операцию по шунтированию желудка, после которой перешла на специальную диету с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

После операции она также начала делать физические упражнения, гуляя по пляжу два раза в день, а когда началась пандемия коронавируса, она купила себе беговую дорожку, пишет Daily Mail.

Опубликовано Mara Vasić Суббота, 23 мая 2020 г.

За 11 месяцев, прошедших после операции, австралийка сумела похудеть на 53 килограмма и полностью изменила свою жизнь. У нее перестали болеть суставы и спина, она стала активной и веселой, а еще у нее появился любимый мужчина, с которым они вместе ходят в походы и катаются на велосипедах.

Опубликовано Mara Vasić Четверг, 23 июля 2020 г.

В январе 2020 года мама Мары умерла, но в одном из последних разговоров, она сказала, что очень гордится успехом дочери. Эти слова стали для девушки большим стимулом двигаться дальше, а потому она намерена продолжить свой новый образ жизни и внимательно следить за своим здоровьем.

Екатерина Гура

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