19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зависимая от шоколада австралийка за год похудела на 53 килограмма
Сбросить вес ее просила умирающая мама.
28-летняя Мара Васич из австралийского города Аделаида год назад весила 131 килограмм и была зависима от еды, а особенно от шоколада — она съедала несколько упаковок в день. По словам девушки, с помощью
Иногда Мара пыталась худеть самостоятельно, но постоянно срывалась и лишь набирала еще больше. В 2019 году ее мама решила с ней серьезно поговорить. Женщина была обеспокоена здоровьем дочери, которое стало ухудшаться
Так как обычным способом снизить вес у нее не получалось, девушка решилась на операцию по шунтированию желудка, после которой перешла на специальную диету с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.
После операции она также начала делать физические упражнения, гуляя по пляжу два раза в день, а когда началась пандемия коронавируса, она купила себе беговую дорожку, пишет Daily Mail.
За 11 месяцев, прошедших после операции, австралийка сумела похудеть на 53 килограмма и полностью изменила свою жизнь. У нее перестали болеть суставы и спина, она стала активной и веселой, а еще у нее появился любимый мужчина, с которым они вместе ходят в походы и катаются на велосипедах.
В январе 2020 года мама Мары умерла, но в одном из последних разговоров, она сказала, что очень гордится успехом дочери. Эти слова стали для девушки большим стимулом двигаться дальше, а потому она намерена продолжить свой новый образ жизни и внимательно следить за своим здоровьем.
Екатерина Гура