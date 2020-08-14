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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы узнали, куда «исчезала» Бетельгейзе

Новые снимки телескопа помогли подтвердить догадку.

Источник: NASA, ESA, E. Wheatley

Исследователи наконец разгадали загадку таинственного потускнения яркой звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Красный сверхгигант на расстоянии 725 световых лет от Земли начал резко тускнеть в октябре прошлого года. К февралю его яркость составляла всего 36% от нормы.

Ученые предположили, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции и вскоре превратится в сверхновую. Они даже смоделировали будущую вспышку.

Позже астрономы предположили, что Бетельгейзе не умирает — звезда могла просто «чихнуть», то есть выпустить большое облако пыли, которое заслонило исходящий от нее свет.

В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики подтвердили этот вывод. Работая с телескопом «Хаббл», астрофизики получили более четкую картину того, как сверхгорячая плазма высвобождается с поверхности звезды, постепенно охлаждается и в конечном итоге превращается в пыль.

Снимок космического телескопа "Хаббл" | Источник: Andrea Dupree, Ronald Gilliland, NASA, ESA

«Образовавшееся облако заблокировало свет примерно с четверти поверхности звезды», — говорится в заявлении Европейского космического агентства, которое добавляет, что с тех пор звезда вернулась к своей нормальной яркости.

Однако астрофизики пока до конца не уверены, что стало причиной этого извержения плазмы.

Анна Лысенко

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