13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы узнали, куда «исчезала» Бетельгейзе
Новые снимки телескопа помогли подтвердить догадку.
Исследователи наконец разгадали загадку таинственного потускнения яркой звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона.
Красный сверхгигант на расстоянии 725 световых лет от Земли начал резко тускнеть в октябре прошлого года. К февралю его яркость составляла всего 36% от нормы.
Ученые предположили, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции и вскоре превратится в сверхновую. Они даже смоделировали будущую вспышку.
Позже астрономы предположили, что Бетельгейзе не умирает — звезда могла просто «чихнуть», то есть выпустить большое облако пыли, которое заслонило исходящий от нее свет.
В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые из
«Образовавшееся облако заблокировало свет примерно с четверти поверхности звезды», — говорится в заявлении Европейского космического агентства, которое добавляет, что с тех пор звезда вернулась к своей нормальной яркости.
Однако астрофизики пока до конца не уверены, что стало причиной этого извержения плазмы.
Анна Лысенко