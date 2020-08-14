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16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Малайзии воскресят вымершего носорога

В случае удачи опыт можно будет взять на вооружение для сохранения вымирающих видов, говорят ученые.

В Малайзии вымерли все суматранские носороги, но местные ученые хотят вернуть этот вид к жизни, используя техники клонирования и экстракорпорального оплодотворения, сообщает CNN.

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Раньше суматранские носороги, самые мелкие представители семейства носороговых, населяли влажные тропические леса и болота в Ассаме, Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае. Сейчас вид находится на грани исчезновения, как и все другие виды носорогов. Его представителей осталось меньше 80.

В Малайзии в ноябре прошлого года умер последний представитель вида в стране — самка по кличке Иман. Но у исследователей остались живые клетки и ткани этого и двух других мертвых суматранских носорогов, добытые из сердца, мозга, легких и почек. Это дает им надежду на то, что вид можно будет вернуть в дикую природу.

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Команда Международного исламского университета Малайзии (IIUM) намерена использовать стволовые клетки и технологию ЭКО. Процесс будет похож на клонирование, говорят ученые, поскольку генетически носороги будут копией уже когда-то существовавших животных.

Ученые намерены прибегнуть к двум известным методам. Во-первых, можно превратить стволовые клетки вымершего животного в яйцеклетки и сперматозоиды, создать эмбрион и имплантировать его суррогатной матери. Скорее всего, это будет суматранский носорог из другой страны или даже носорог другого вида.

Второй способ предполагает, что ученые возьмут яйцеклетку живой самки носорога, извлекут ядро и поместят внутрь соматическую клетку вымершего животного. Этот метод использовали для клонирования овцы Долли в 1996 году.

Анна Лысенко

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