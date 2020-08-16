«Письмо надежды» в бутылке проплыло 6,5 тыс. километров

Рыбак в Марокко выудил в море письмо в бутылке с необычным сообщением, призывающим не сдаваться и не унывать.
Как оказалось, его написала американская школьница в 2019 году, сообщает Fox8. Вивиан Байерли из Северной Каролины вместе с одноклассниками проходила по истории тему пиратов. Учительница организовала для школьников «День пиратов». Одним из развлечений было написать сообщение, запечатать его воском в бутылке и выбросить в океан.
Для своего письма Байерли выбрала вдохновляющую цитату из Сети: «Будь сильным, потому что все изменится к лучшему. Даже если сейчас шторм, помни, не бывает вечных дождей». Ниже она написала свою электронную почту с просьбой сообщить, если письмо будет найдено.
Школьница даже подумать не могла, что ее сообщение, подхваченное течением, проплывет 6,5 тыс. км и окажется на другом континенте. Нашедший его марокканский рыбак не знает английского. Он отнес послание своему племяннику, который перевел письмо и сообщил американской девочке о находке.
Вивиан была потрясена, увидев электронное письмо в своем почтовом ящике 15 месяцев спустя.
«Привет, Вивиан. Как вы поживаете? Надеюсь, у вас все в порядке. Я пишу сообщить, что мой дядя-рыбак нашел сегодня ваше письмо в бутылке», — написал племянник.
Вивиан также получила фотографии дяди и племянника, держащих послание, фотографию бутылки и даже снимок козы, которую рыбаки намерены были принести в жертву во время Курбан-байрама.
Пользователи Сети и журналисты отметили, что цитата, выбранная девочкой еще в прошлом году, оказалась как нельзя кстати во время пандемии коронавируса.
«Странно, что она “всплыла” именно сейчас», — сказала Вивиан.